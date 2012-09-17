〔中国债市〕人民币利率互换窄幅震荡,通胀预期不明令市场陷入"纠结"

路透上海9月17日电---中国人民币利率互换(IRS)周一窄幅震荡,因美国新一轮量化宽松政策(QE3)对通胀的影响尚未明朗,投资者多陷入"纠结".

交易员指出,在QE3推出之前,通胀已有抬头,推出之后,市场对通胀忧虑加重,但由于目前并无法判断QE3的具体影响,制肘投资者选择交易方向和确定价格区间,料IRS震荡走势将持续一段.

上海一银行交易员认为,目前经济处于持续探底的阶段,QE3带来的输入型通胀能对国内通胀水平起到多大的影响,仍有待观察.

"上午上去了5个点,下午又下来了3-4个点,(原因是)纠结啊,不知路在何方!QE3之前,通胀就有所抬头,但那是温和的,现在这么一个突发事件出现,到底有多大影响,现在都不知道."他并称.

北京一银行交易员也认为,QE3影响及现阶段的政策预期已经充分反映,在公布三季度CPI等经济数据之前,市场基本处于刺激因素的"空窗期",IRS整体维持现行水平的可能性大.

美国祭出大规模购债行动QE3,对于全球第二大经济体的中国而言如一把双刃剑,在面临通胀随时可能反弹且经济落底时点尚不明时,中国宏观调控将更多取决于自身的情况.[ID:nSB1778590]

美联储周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),直到就业前景明显改善,并称近零利率至少维持到2015年中.[ID:nSB8565089]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.3100/3.4380 3.1800/3.2792 3.2400/3.3383 3.3167/3.4167 3.3220/3.6000

周五 3.2625/3.3875 3.1490/3.2390 3.1960/3.2920 3.2560/3.3560 3.2625/3.5250

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变动 +0.0475/+0.0505 +0.0310/+0.0402 +0.0440/+0.0463 +0.0607/+0.0607 +0.0595/+0.0750

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)