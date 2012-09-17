〔欧洲汇市〕欧元兑瑞郎涨至八个月高点--EBS数据

欧元债市：意大利公债收益率周线势将出现五周来首度下跌
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
路透伦敦9月17日电---欧元兑瑞郎周一升至八个月高点,延续此前涨势;上周瑞士央行将欧元兑瑞郎的汇价限制于1.20不变,但调降通帐及成长预估.
欧元兑瑞郎EURCHF=R在EBS交易平台升至1.21831,为1月初以来最高.多位交易商称在1.22瑞郎有一期权障碍.(完)
--编译 张明钧; 审校 高琦
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