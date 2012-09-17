〔欧洲汇市〕欧元兑瑞郎涨至八个月高点--EBS数据

欧元债市：意大利公债收益率周线势将出现五周来首度下跌

路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。