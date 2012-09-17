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货币新闻 | 2012年 9月 17日 星期一 16:23 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑瑞郎涨至八个月高点--EBS数据

路透伦敦9月17日电---欧元兑瑞郎周一升至八个月高点,延续此前涨势;上周瑞士央行将欧元兑瑞郎的汇价限制于1.20不变,但调降通帐及成长预估.

欧元兑瑞郎EURCHF=R在EBS交易平台升至1.21831,为1月初以来最高.多位交易商称在1.22瑞郎有一期权障碍.(完)

--编译 张明钧; 审校 高琦

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