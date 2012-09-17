〔中国债市〕QE3余威下利率债收益率小幅续涨,短期仍关注公开市场操作

路透上海9月17日电---在美国推出第三轮量化宽松(QE3)余威之下,中国银行间债市周一利率债走势疲弱,收益率继续小幅上行.弱市中机构心态较为谨慎,短期内公开市场操作力度仍是主要关注重点.

美联储上周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),直到就业前景明显改善,并称近零利率至少维持到2015年中.[ID:nSB8565089]

上海一银行交易员称,QE3的余威令现券承压.至于现券收益率涨势,"我也不知道何时结束.(短期内)应该还是关注公开市场操作."

他解释说,如果公开市场操作仍可发挥之前的有效调节作用,那么现券有望逐步趋稳;但若注入流动性不足,趋紧资金面影响或从短端向中长端再蔓延.

今日央行公开市场一级交易商仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购仅包括七天和28天两种期限,14天再次缺席.[ID:nSB1780848][CN/MMTCN]

不过北京一银行交易员表示,从盘中现券收益率涨幅有所缩减来看,继续上行动力或显不足,当然还要结合节前资金面的变化再作判断."我觉得调整幅度这次应该够了.资金面再紧张的话,(收益率)可能还能略上点."

中国金融市场因10.1长假将自9月30日-10月7日期间休市.

剩余期限约6.97年的国债120016券最新双边报价tCN120016=CFXM为3.5400%/3.4900%,上日尾盘报在3.4800%/3.4300%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.7308 3.2418

上日 2.6795 3.3616

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.0050/2.9370

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7451/2.6731

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.2800/3.2300(完)

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