《中国债券市场每日交易备忘》--9月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部400亿元人民币三个月期国库现金商业银行定期存款9:00-9:30招标 中国外运( 0598.HK )20亿元九个月期超短融融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和中信银行主承 中信证券( 600030.SS )( 6030.HK )50亿元三月期短融10:00-11:00招标(主体评级AAA),利率区间为3.3%-4.3% 天音控股( 000829.SZ )3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),南京银行主承 四川水电投资经营集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 金隅股份( 2009.HK )( 601992.SS )10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),北京银行主承 华映科技( 000536.SZ )2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承 厦门海翼集团14亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承 武汉新港建设集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),浦发银行和广发银行主承 山东三星集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 中煤能源( 1898.HK )( 601898.SS )50亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),中行和中金公司主承 陕西煤化工集团40亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),兴业银行和招行主承 厦门翔业集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承 金隅股份20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),北京银行主承 红豆集团8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 中国华能集团15亿元10年期中票簿记建档(主体评级AAA),光大银行和交行主承 临沂矿业集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 进出口银行150亿元五年期固息债120313,票面利率3.78% 重庆渝富资产经营集团20亿元七年期固息债1280268,票面利率6.50% 上饶城投13亿元七年期固息债1280276,票面利率7.30% 中国南车集团20亿元三年期中票1282344,票面利率4.54% 珠海港集团4.8亿元五年期中票1282343,票面利率5.93% 中国船舶工业集团45亿元10年期中票1282345,票面利率5.22% 中电投集团78亿元九个月期超短融011210005,票面利率3.99% 华能国际( 0902.HK )( 600011.SS )50亿元九个月期超短融011212004,票面利率3.99% 天津市政投资公司4亿元一年期短融041260060,票面利率4.94% 成都文化旅游发展集团2.5亿元一年期短融041272005,票面利率4.94% 江铃控股公司3亿元一年期短融041252040,票面利率4.94% 万达集团4.5亿元一年期短融041254045,票面利率5.90% 西子电梯集团3亿元一年期短融041269025,票面利率5.60% 浙江龙盛( 600352.SS )5亿元一年期短融041258056,票面利率4.94% 阳谷祥光铜业5亿元一年期短融041256031,票面利率6.10% ============================================================================== 三、缴款: 进出口行100亿元一年期固息金融债120314,票面利率3.24% 邵阳城投12亿元六年期固息债1280281,票面利率7.40% 上虞交通投资公司10亿元七年期固息债1280282,票面利率6.70% 郴州城投16亿元七年期固息债1280287,票面利率7.34% 绍兴县中国轻纺城市场开发经营公司18.5亿元五年期中票 天瑞集团水泥公司5亿元三年期中票 安徽高速公路控股集团10亿元五年期中票 中国北车601299.SS20亿元九个月期超短融 中国南方工业集团19亿元九个月期超短融 中丝集团4亿元一年期短融 国泰君安证券20亿元三月期短融 东方集团( 600811.SS )5亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 进出口行270亿元五年期固息金融债070311到期兑付,票面利率4.55% 农发行150亿元三年期固息金融债090413到期兑付,票面利率2.67% 中国航天科工集团30亿元三年期中票0982130到期兑付,票面利率3.75% 财政部319.7亿元15年期固息特别国债0700002付息,票面利率4.68% 国开行300亿元10年期固息金融债070218付息,票面利率4.53% 温州商行5.5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债072002付息,票面利率5.50% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --证券时报周二报导,中国证监会基金监管部副主任胡家夫表示,监管部门近期刚刚完成债 券、黄金交易型开放式指数基金(ETF)的探讨工作,从目前反馈情况看,这类产品创新有较强 的可行性.[ID:nSB1782726] --中国周一公布金融业发展和改革"十二五"规划称,将积极推动金融市场协调发展,显着提 高直接融资比重,并着力推动金融产品创新,逐步形成层次合理、功能互补的金融市场体系, 更好地为实体经济发展服务.[ID:nSB1781628] --国家统计局今日公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩; 审校 边竞/刘昕