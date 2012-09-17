〔欧洲汇市〕英镑兑美元持于近四个月高位,兑欧元亦走强

标题新闻：工业生产和房屋开工数据公布后，纽约联储基本维持美首季GDP增长预估不变，为3.09%
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦9月17日电---英镑兑美元周一持于四个月高位附近,因美联储放宽货币政策的举动刺激投资者卖出美元.
英镑兑欧元也走坚,投资者静待观察西班牙是否申请金援.
西班牙周五对欧元区财长表示,将在本月底之前为结构性改革设定明确的期限,分析师称,西班牙似乎在为申请援助铺路.[ID:nSB1780144]
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世界大型企业研究会周五公布的数据显示，美国1月领先指标上升0.6%，至125.5，预估为上升0.5%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)