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市场报道 | 2012年 9月 17日 星期一 16:17 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元持于近四个月高位,兑欧元亦走强

路透伦敦9月17日电---英镑兑美元周一持于四个月高位附近,因美联储放宽货币政策的举动刺激投资者卖出美元.

英镑兑欧元也走坚,投资者静待观察西班牙是否申请金援.

西班牙周五对欧元区财长表示,将在本月底之前为结构性改革设定明确的期限,分析师称,西班牙似乎在为申请援助铺路.[ID:nSB1780144]

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