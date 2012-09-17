〔中国国企〕前八月国企利润同比降12.8%,8月环比转微增--财政部

路透北京9月17日电---中国国企盈利略有好转.财政部周一公布,国有企业1-8月累计实现利润总额1.38万亿元人民币,同比下降12.8%,但降幅较前七月的13.2%有所缩窄.

财政部新闻稿并显示,8月国有企业利润较7月环比增1.1%,较7月时的环比下降11.6%大幅改善.

1-8月,国有企业累计实现营业总收入26.79万亿元,同比增长9.7%,8月比7月环比增长0.8%.前八个月销售净利率为3.8%,比去年同期下降1.1个百分点.

从行业看,前八月实现利润同比增幅较大的行业为烟草行业、电力行业、汽车行业、电子行业等.实现利润同比降幅较大的行业为化工行业、有色行业、交通行业、建材行业、石化行业等.(完)