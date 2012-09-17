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市场报道 | 2012年 9月 17日 星期一 16:45 BJT

《汇市简讯》欧元/美元回到1.3100下方,受获利了结及交叉盘卖压打击

0828GMT

* 获利了结导致欧元/美元跌至1.3100

* 1.3100下方有停损单,动能集中意在触发这些停损单,这是受到企业欧元/日圆卖盘刺激

* 在102.50及1.3080下方有更多停止单

* 短线资金抛售,期望触发停止单

* 中长线大户关注1.3085附近水准 (完)

--编译 张明钧;审校 田建华

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