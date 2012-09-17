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中国汇市 | 2012年 9月 17日 星期一 17:19 BJT

〔中国外汇〕6月末外债余额为7,851.72亿美元,较3月末增4.5%--外管局

路透北京9月17日电---中国国家外汇管理局周一公布,截至6月末,中国外债余额为7,851.72亿美元,较3月末增长4.5%.

外管局网站刊发新闻稿并称,其中,登记外债余额为4,950.72亿美元,企业间贸易信贷余额为2,901亿美元.若从债务期限结构看,中长期外债余额为1,969.50亿美元,短期外债余额为5,882.22亿美元.

登记外债余额中,美元债务占77.77%;日圆债务和欧元债务分别占6.99%和占7.51%.

外管局并称,2012年上半年,中国新借入中长期外债212.55亿美元,偿还中长期外债本金147.79亿美元,支付利息11.98亿美元.中长期外债项下净流入资金52.78亿美元,同比下降25.24%.

外管局此前公布,2011年末,中国外债余额为6,949.97亿美元.外债负债率为9.52%;债务率为33.31%;偿债率为1.72%;短期外债与外汇储备的比例为15.75%,均在国际公认的安全线之内.(完)

欲了解详情,请点选中国外管局网站(www.safe.gov.cn/)

--发稿 赵红梅; 审校 张喜良

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