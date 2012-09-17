〔中国外汇〕6月末外债余额为7,851.72亿美元,较3月末增4.5%--外管局

中国汇市：人民币早盘缩量下跌，区间低买高卖思路提振客盘购汇需求
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京9月17日电---中国国家外汇管理局周一公布,截至6月末,中国外债余额为7,851.72亿美元,较3月末增长4.5%.
外管局网站刊发新闻稿并称,其中,登记外债余额为4,950.72亿美元,企业间贸易信贷余额为2,901亿美元.若从债务期限结构看,中长期外债余额为1,969.50亿美元,短期外债余额为5,882.22亿美元.
登记外债余额中,美元债务占77.77%;日圆债务和欧元债务分别占6.99%和占7.51%.
外管局并称,2012年上半年,中国新借入中长期外债212.55亿美元,偿还中长期外债本金147.79亿美元,支付利息11.98亿美元.中长期外债项下净流入资金52.78亿美元,同比下降25.24%.
外管局此前公布,2011年末,中国外债余额为6,949.97亿美元.外债负债率为9.52%;债务率为33.31%;偿债率为1.72%;短期外债与外汇储备的比例为15.75%,均在国际公认的安全线之内.(完)
欲了解详情,请点选中国外管局网站(www.safe.gov.cn/)
--发稿 赵红梅; 审校 张喜良
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个 月新高，上月修正后为升1.00%。国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正 。 同时1月人民币名义有效汇率指数降0.08%至118.46，结束此前连续三个月的上涨，上月 修正后为升0.80%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2017年1月 123.44 0.51% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.81 1.00% 118.55 0.80% 2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33% 2016年10月
路透上海2月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个月新高，上月修正后为升1.00%。