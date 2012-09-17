〔中日关系〕抗议活动升温迫使日本零售业者闭店或缩短营业时间

国际油市：亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼厂将暂时停工
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透东京9月17日电---数家日本零售企业已暂停在中国的业务,并且采取行动保护员工.中日双方的钓鱼岛主权归属之争引发暴力抗议,恐怕会威胁到亚洲两大经济体之间的经贸往来.
Fast Retailing(9983.T)一名发言人表示,旗下优衣库已于周一关闭五家分店,其他三家则缩短营业时间.该公司并要求在中国的日籍员工在家办公,并遵守日本外务省官方网页上刊登的建议.
日本最大的零售业者Seven & I Holdings (3382.T)的发言人表示,周日关闭的五家华堂超市和约40家7-11超商已经重开,但营业时间缩短.
第二大零售业者永旺(8267.T)于周日关闭六家吉之岛超市,周一仍暂停营业,目前未有重开时间表.该公司禁止日本员工前往中国,但尚未要求员工离开中国.(完)
--编译 沈以文;审校 于春红
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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