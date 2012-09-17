《中日关系焦点》日企关闭在华工厂,中国称中日贸易关系或受损

* 岛屿争议致在华日企受攻击

* 中国对贸易关系提出警告;日本企业暂停营运

* 美国防部长呼吁冷静和克制

路透上海/北京9月17日电---周一大型日本企业已经关闭在华工厂,且敦促驻华人员不要外出.稍晚中国可能有更多关于中日两国岛屿争议的示威游行,而这样的争议可能会伤及亚洲两个最大经济体的贸易纽带.

中国爆发数十年来最严重的反日情绪,在周末进行了游行并暴力袭击了知名日企,如丰田和本田等汽车制造商,这迫使日本人藏匿躲避,且中国官方媒体警告贸易关系当前处于险境.

"我今天不会出门，我也要求我的中国男朋友明天全天陪着我,"29岁的日本研究生Sayo Morimoto表示.她现在就读于深圳一所大学.

日本家庭主妇且已是孩子母亲的Kayo Kubo被周末数十个城市游行的规模和气氛惊吓,称她的家庭成员和其他日本旅华者都不会出门.Kubo现在居住在中国东部城市苏州.