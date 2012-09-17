〔中国汇市〕购汇强拖累人民币小幅收跌,QE3引发的恐慌性抛汇基本平复(更新版)

(新增收盘报价)

* 人民币小幅收跌

* 低价美元激发购汇需求

* 上周恐慌性抛盘已不再明显

* 央行维稳意图明显

路透北京9月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一小幅收跌.上周五美国出台量化宽松政策(QE3)引发美元抛盘已基本平复,客盘主导再次显现,偏低的美元价格引发购汇需求,拖累人民币在创出四个月盘中新高后逐步走软.

市场人士称,中间价虽创下近两个月新高,仍见央行维稳意图,再次拉大的交易区间与中间价的距离料逐步缩小.

北京一大型国有银行交易员说,"今天这个价位还是购汇比较强,整体走势与上周不太一样,上周尤其是后半周一直升值,今天的话,在这个价位购汇需求都出来了."

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.3173 6.3122 6.3180 6.3295 6.3317 6.3145

上述交易员称,上周美元恐慌抛盘已经基本恢复平稳,今天客盘交易相对比较活跃,开盘之初出现上周五隔夜的一些美元卖盘,但随后购汇需求就出来了,估计整体今天的交易区间在6.31-32之间,波动不会太大.

交易员并称,本周不会像上周那样出现比较强的人民币升值预期,中间价也比较平稳,上周后三天在中间价下方波动,今后这种差距有可能会慢慢缩小.

上海一外资行交易员称,今天比较平稳,虽然有一些隔夜盘,但早盘波动只有20-30点,QE3对现货盘影响不是很明显.

"十八大之前还是先维稳再说."上述外资行交易员称.

中国周一公布金融业发展和改革"十二五"规划称,期间将实现直接投资基本可兑换,稳妥有序推进人民币资本项目可兑换,稳步推进人民币汇率形成机制改革,并将继续推进金融市场基准利率体系建设.[ID:nSB1781594]

东京汇市美元指数周一盘旋在接近七个月低点,且料持续受压,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)在上周采行积极货币刺激措施.[FRX/CN]

以下为北京时间17:22,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4046/86 6.4020

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3235/55 6.3165

境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,350点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4523元.

中国国家外汇管理局周一公布,截至6月末,中国外债余额为7,851.72亿美元,较3月末增长4.5%.其中,登记外债余额为4,950.72亿美元,企业间贸易信贷余额为2,901亿美元.若从债务期限结构看,中长期外债余额为1,969.50亿美元,短期外债余额为5,882.22亿美元.[ID:nSB1781650]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 张喜良/曾祥进

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>