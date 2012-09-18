《交易视点》QE3创造中国债市价格跌出来的机会--中金

路透北京9月18日电---中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报认为，债市这一轮调整明显与经济的基本面状况出现显着背离，与货币政策放松力度不够导致交易型机构去杠杆的恐慌性抛售有关，这样的下跌为投资者提供了很好的建仓时机，展望四季度债市的机会将大于风险。

**QE购买力度不及前两轮，美元下跌空间有限**

与前两轮QE相比，尽管开放式的QE3没有限定购买资产的总规模和期限，但实际上购买力度不及前两轮。

首先，QE3的月度平均购买量只有前两轮的一半左右，而且由于美联储自身资产规模的持续上升，从年扩张增速来看明显低于前两轮。

其次，QE3的持续时间虽然与就业数据挂钩，但同样会兼顾物价水平，如果QE3将美国CPI推高至2%的目标值以上，美联储也会适度纠正这种刺激方案。

由于QE3带来的资产扩张效应不如前两轮，而欧洲、日本等经济体也竞相通过定量宽松政策来投放货币，因此从息差角度而言，美元很难相对于欧元有明显贬值。

我们认为美元指数的累计跌幅将低于前两轮，同时考虑到7月下旬以来QE3预期增强已经压低美元，预计未来继续下跌的幅度不会超过4%。

**QE3对中国经济的正面效应有限,也难以大幅推高国内通胀**

QE3对中国经济的正面拉动效应十分有限。首先，QE对美国经济的刺激作用呈现边际递减的效应，而且欧美经济的瓶颈在于财政政策难以大幅扩张，货币政策只能避免经济继续恶化，但对于复苏难以起到持续的推动。

其次，中国出口对新兴市场的依赖性强于欧美，QE2对中国出口的拉动作用不如QE1，与新兴市场国家的政策由宽松转向紧缩有关。如果QE3释放的大量流动性迫使新兴国家货币政策再次转向紧缩，对于我国的出口有可能弊大于利。

第三，相对于外需的变化而言，中国经济的复苏更倚重于内需以及自身的货币政策，QE1期间中国的货币政策是宽松的，QE2期间则是趋紧的，对应的是前者经济处于上行周期，而后者处于下行周期。QE3在目前时点推出抑制了货币政策的放松空间，政府投资的增加对私人部门投资产生的挤出效应将更加明显，总体投资需求难以明显回升。

QE对中国通胀的影响体现在两个方面，一是直接推高大宗商品价格，产生输入型通胀压力，二是增加资本流入，间接推高资产价格，前者主要影响的是成本，后者主要影响的是货币。

对第一方面的影响，我们认为美元的贬值幅度低于前两轮，同时全球尤其是新兴市场的需求弱于前两轮，所以大宗商品的上涨幅度也将弱于前两轮。

对第二方面的影响，我们认为外汇占款增量会有一定的恢复，但可能最多只有过去两轮时的一半，同时企业的加杠杆能力也大不如前，所以M2增速不太可能在QE3的推动下出现显着回升。

总体而言，我们维持对CPI未来一段时间在2-3%之间波动的判断，QE3不会像前两轮那样大幅推高中国的通胀。

**QE3创造跌出来的机会**

从7月末以来，债市经历了资金面以及QE引发通胀预期两轮冲击，目前国债和政策性银行债所有期限的收益率都已回到了历史均值上方。

我们认为债市的这一轮调整明显与经济的基本面状况出现显着背离，与货币政策放松力度不够导致交易型机构去杠杆的恐慌性抛售有关，这样的下跌为投资者提供了很好的建仓时机，展望四季度债市的机会将大于风险。

首先，四季度通胀的回升力度很可能低于市场预期，海外大宗商品价格的上涨已充分反映了对QE3的预期，未来将重新回到对基本面的关注上，下行风险大于上行风险。

其次，房地产市场持续回暖是导致央行货币政策放松节奏放缓的主要原因，但是9月份前两周房地产的成交量出现了反季节性的回落，如果这一趋势持续，那么依靠刚需拉动的房地产销售反弹行情很可能已进入尾声。

第三，四季度外汇占款增量会出现季节性的恢复，即使央行不降准，资金面状况也会好于三季度。

从债券供给来看，虽然政策性银行的增发规模有多大存在一定的不确定性，但总体而言四季度利率债的供给压力将有所下降。

市场既担心通胀压力又担心流动性风险在逻辑上是相互矛盾的，过去通胀回升都是在流动性宽裕的前提下出现的(货币市场利率出现大幅回落)，如果央行对流动性采取收紧的态度，那么就不会有通胀的发生；相反如果通胀会起来，那么首先应该看到债市流动性的改善。

建议投资者可以优先考虑3-5年期债券作为回补的品种，一旦流动性状况有所改善，即使通胀预期依然较强，这些品种的收益率也将受惠而有所回落。

而长期债券的收益率能否有效回落，则需要一定的时间来检验QE3的效果，一旦QE3没有大幅推高通胀，国内经济动能依然较弱，在中期债券收益率回落的情况下，长端利率也将有机会出现回落。(完)

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