《交易视点》地缘冲突带来中国重工转债的波段操作机会--中金

路透北京9月18日电---中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，QE3等利好因素都已经兑现，转债市场也面临风险点。投资者应在低配（至多中配）的同时耐心等待股市调整、季度末、供给兑现等时点的低吸机会。

投资者仍可重点持有重工、中行、国投，少量持有恒丰、巨轮。而重工转债未来存在三个潜在利好值得博弈：业绩环比改善、地缘政治、军工订单。受制于造船行业整体困境以及股票套牢盘压力，上涨应以阶段性机会为主。

**策略观点**

转债市场表现依旧疲软，背后的症结可能包括：首先，行业分布不足；其次，转债估值压力仍较大。

正是基于对股市反弹性质和供给压力的判断，我们上周建议“大跌是机会，但追涨需谨慎”。在维稳政策等证伪之前，不排除仍有脉冲式上涨机会，投资者仍可以保持一定的仓位。但经济增长继续下行、通胀压力稍有抬头，高层讲话、QE3 等利好都已经兑现，而季度末等时点压力将增大，市场也面临风险点。

因此，我们继续建议投资者低配（至多中配）的同时耐心等待股市调整、季度末、供给兑现等时点的低吸机会。从前期表现，投资者可以发现，由于行业分布不足，仓位控制仍是最有效地风险控制手段。

个券方面，我们看法没有改变，重点持有重工、中行、国投，少量持有恒丰、巨轮。工行、非银行大盘转债在博弈“维稳行情”方面有一定的价值，性价比超过正股。

当然，这些个券没有追涨价值，低吸节奏仍不建议过快，低配的建议还难以改变。最后，我们对非银行大盘、燕京、新钢等个券事件性冲击做出简要点评。

**热点个券**

重工转债：我们在之前曾多次提到，在积极促转股的背景下，未来公司基本面存在三个潜在利好值得博弈：业绩环比改善、地缘政治、军工订单。受制于造船行业整体困境以及股票套牢盘压力，上涨应以阶段性机会为主。

上周，重工正股受到中日钓鱼岛地缘冲突刺激而出现不错涨幅。长期来看，作为军工龙头，公司将是中国海军装备升级的最大受益者。不过，就短期而言，正股受概念炒作刺激而冲高是投资者小幅减持的时机。

此外，为什么该转债估值如此低？原因包括：转债未进入转股期、投资者判断正股是炒作行情、转债安全边际一般。我们的看法是，短期继续关注概念炒作带来的波段操作机会，中期仍持有大部分筹码博弈公司促转股行情。

中行转债：中行转债近期下跌源自腹背受敌，作为转债品种的两条支撑线，正股和债底均会出现下跌。我们相信下跌空间已经非常有限，预计不低于95元。

国电转债：该转债不是我们重点关注品种。近期同样遭遇了正股和转债估值的双重打击，前期观望的投资者止损出局加剧了跌势。

我们预计正股度过了最艰难时刻，而转债估值压缩空间也不会太大，我们估计该转债最终将在105-107元附近寻找平衡点(完)

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