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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 19:07 BJT

〔亚洲橡胶〕9月17日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月17日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 9月 238.0 117 242.4 36

*10月 248.2 72 252.4 66

*11月 251.4 224 254.6 86

*12月 251.4 590 254.7 89

* 1月 252.9 1438 257.0 160

* 2月 254.6 10554 259.0 2250

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 于春红;审校 王洋

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