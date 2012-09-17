〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差微升,受印尼和斯里兰卡需求支撑

路透新加坡9月17日电---亚洲柴油裂解价差周一微升,受斯里兰卡和印尼需求支撑,但由于亚洲供应开始变得更加均衡,升水下滑.

路透数据显示,柴油裂解价差较迪拜原油每桶升水上升0.28美元至每桶19美元.

印尼Petral进入现货市场,寻求60万桶10月交付的柴油.

该公司本月料购入约400-500万桶柴油,因为在10月底一年一度的麦加朝圣活动之前,需求料会上涨.

斯里兰卡Ceylon Petroleum出现在现货市场,寻求30万桶柴油,该公司最近曾买入两批9月底抵达的组合柴油船货.

其中一批为从韩国大宇购入的含硫500ppm的柴油和航煤,每桶分别较新加坡报价升水2.45美元和2.33美元.

第二批船货是来自Bumi Siak的含硫0.25%的柴油和90号汽油,每桶分别升水3.69美元和6.20美元.

台湾中油公司向一身份不明的买家卖出含硫1%、10月装运的柴油,每桶较新加坡报价贴水0.6美元.

台塑石化向中国石油卖出含硫10ppm、10月27-31日装运的柴油船货,每桶较新加坡报价升水2.70美元,比4月售出含硫10ppm柴油船货的价格高约0.3美元.(完)