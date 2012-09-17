〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差处在三周半低点

国际油市：亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼厂将暂时停工
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡9月17日电---亚洲石脑油价格周一跌至约一周半低点每吨992美元,裂解价差跌至约三周半低点,为每吨116.53美元,因供给紧张的态势有所缓解.
印度9月出口在55万吨以下,为三年多来最低点,但10月出口料将随着诸多炼厂检修的结束而增长.
一位在新加坡的交易员说:"石脑油裂解价差早就该下滑.印度的供给将增长,而中东的供给一直稳定.欧洲仍有出口的空间."
印度的HPCL标售1.5-2.0万吨9月20-26日船期的石脑油,装运港为孟买,周一招标结束,但投标将一直到周二都有效.
如果达成交易,将使得印度本月出口升至近53万吨,为三年多来最少.
Essar已标售了最多3万吨船货,船期为10月上半月.
亚洲汽油裂解价差稍稍上扬,涨幅接近1%,至两日高位每桶8.62美元,市场浮现来自斯里兰卡的支撑.(完)
--编译 王洋;审校 于春红
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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