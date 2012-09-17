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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 19:49 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油市场下跌,380-cst现货价差挫至六个月低点

路透新加坡9月17日电---亚洲燃料油市场周一下跌,380-cst燃料油现货价差跌至六个月最低点,因交易商预计西方将供应更多燃料油.

根据路透数据,380-cst燃料油价差下降0.35美元,至升水0.85美元,为3月15日以来最低.

交易商称,供应上升损及人气,同时库存增加料将持续至10月上半月末,因西方套利船货料增加供应量.

一船用燃料油交易商称,对船用燃料油需求依旧迟滞,因目前原油价格高涨导致燃料油价格上扬.

官方数据显示,8月船用燃料油销售降至六个月低点360万吨,较前月下降3%.

日本上周五公布的行业数据显示,8月燃料油消费增至990万公升,较7月大涨25.3%.(完)

--编译 于春红;审校 王洋

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