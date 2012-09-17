〔国际油市〕亚洲燃料油市场下跌,380-cst现货价差挫至六个月低点

国际油市：亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼厂将暂时停工
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡9月17日电---亚洲燃料油市场周一下跌,380-cst燃料油现货价差跌至六个月最低点,因交易商预计西方将供应更多燃料油.
根据路透数据,380-cst燃料油价差下降0.35美元,至升水0.85美元,为3月15日以来最低.
交易商称,供应上升损及人气,同时库存增加料将持续至10月上半月末,因西方套利船货料增加供应量.
一船用燃料油交易商称,对船用燃料油需求依旧迟滞,因目前原油价格高涨导致燃料油价格上扬.
官方数据显示,8月船用燃料油销售降至六个月低点360万吨,较前月下降3%.
日本上周五公布的行业数据显示,8月燃料油消费增至990万公升,较7月大涨25.3%.(完)
--编译 于春红;审校 王洋
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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