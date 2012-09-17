〔中美贸易〕美国就中国汽车和汽车零部件出口补贴措施向WTO提诉

路透华盛顿9月17日电---美国周一表示,其对中国汽车和汽车零部件出口补贴发起贸易保护措施,中国的这些补贴措施危及到了俄亥俄和其它州的就业机会.

美国贸易代表柯克说:"WTO规则禁止出口补贴,因为这不公平且严重扭曲国际贸易...2001年中国入世时曾明确同意消除所有出口补贴."

美国贸易代表办公室(USTR)表示,在2009-2011年期间,中国向本国汽车及汽车零部件出口企业至少补贴了10亿美元.

USTR就有关中国对美国汽车出口征收关税一事,其也正在世界贸易组织(WTO)推进下一个步骤.(完)