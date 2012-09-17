〔中美贸易〕美国就中国汽车和汽车零部件出口补贴措施向WTO提诉

国际油市：亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼厂将暂时停工
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透华盛顿9月17日电---美国周一表示,其对中国汽车和汽车零部件出口补贴发起贸易保护措施,中国的这些补贴措施危及到了俄亥俄和其它州的就业机会.
美国贸易代表柯克说:"WTO规则禁止出口补贴,因为这不公平且严重扭曲国际贸易...2001年中国入世时曾明确同意消除所有出口补贴."
美国贸易代表办公室(USTR)表示,在2009-2011年期间,中国向本国汽车及汽车零部件出口企业至少补贴了10亿美元.
USTR就有关中国对美国汽车出口征收关税一事,其也正在世界贸易组织(WTO)推进下一个步骤.(完)
--编译 王洋;审校 于春红
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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