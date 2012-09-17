版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 17日 星期一 21:43 BJT

〔美国股市〕开低,投资者转而关注经济和中东不稳定形势

路透纽约9月17日电---美国股市周一开盘微跌,此前标准普尔500指数录得三个月来的最佳两周表现,创下近五年来的最高.投资者将关注点转向经济和中东不稳定形势.

道琼工业指数.DJI下跌16.81点,或0.12%,报13,576.56点.标准普尔500指数.SPX下滑2.45点,或0.17%,报1,463.32点,Nasdaq综合股价指数.IXIC跌4.30点,或0.14%,报3,179.65点.(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐