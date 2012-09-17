〔美国热股〕江西赛维LDK太阳能第二次下调全球营收,股价大跌

国际油市：亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼厂将暂时停工
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透9月17日电---在美上市的中国太阳能设备生产商--江西赛维LDK太阳能LDK.N预测本季营收疲软,并今年第二次下调全年收入预估,因该公司仍面临产品价格大幅下跌的困境.
该公司股价周一早盘跌4.84%,报1.18美元.(完)
--编译 李春喜;审校 李军
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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