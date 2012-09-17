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市场报道 | 2012年 9月 17日 星期一 22:37 BJT

〔美国热股〕投资者希望FACEBOOK执行长多与市场沟通

路透9月17日电---FACEBOOK(FB.O)执行长扎克伯格上周稍早在一次科技行业会议上仅短短露面30分钟,就提振该公司股价上涨,市值增加67.85亿美元.投资者希望他多多露面.

该公司股价周一早盘跌0.35%,报21.91美元.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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