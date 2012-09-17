〔美国热股〕苹果iPhone 5缺货,股价下跌1.0%

标题新闻：工业生产和房屋开工数据公布后，纽约联储基本维持美首季GDP增长预估不变，为3.09%
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透9月17日电---苹果(AAPL.O)股价上周五触及纪录高位,受iPhone 5的销售热潮提振.该公司表示,部分客户可能需要等两至三周才能买到这款新手机.iPhone为苹果公司贡献了约半数的收入.
该公司股价周一早盘跌1.0%,报698.27美元.(完)
--编译 李春喜;审校 母红
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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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世界大型企业研究会周五公布的数据显示，美国1月领先指标上升0.6%，至125.5，预估为上升0.5%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)