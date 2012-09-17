〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及四个半月高位,兑欧元亦走强

* 英镑兑美元攀升至四个半月新高

* 西班牙忧虑重压欧元

* 英国央行会议记录备受关注,可能推动英镑进一步走强

路透伦敦9月17日电---英镑兑美元周一触及四个半月高位,因预期美联储放宽货币政策的举动将继续拖累美元走软.

英镑兑欧元也走强,欧元/英镑在上周五触及三个月高位后失去动能.

投资者静待西班牙是否会要求救助以解决其债务问题,且分析师称,西班牙政府看似正在为要求救助铺路,西班牙周五对欧元区财长表示,将在本月底之前为结构性改革设定明确的期限,分析师称,西班牙似乎在为申请援助铺路.[ID:nSB1780144]

英镑兑美元GBP=D4报1.6257美元,盘中触及4月底以来最高1.6262美元.商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,截至9月11日当周,投机客转为作空美元,同时削减英镑空仓.[ID:nSB1780134]

交易商和分析师认为英镑有进一步上涨的可能,因为美联储推出最新一轮量化宽松措施,该举措增加了美元的供应,打压美元价值.英镑兑美元或将升向今年高点1.6304美元.

周一公布的令人失望的美国数据使美元受创.

"英镑/美元过去几日的买需相当好,我们预计这种趋势会持续,主因美元疲弱.我们认为英镑兑美元短期内将升至1.63."FXPro首席策略师Michael Derks表示.

最近几周出炉的英国数据表现良好,亦对英镑构成支撑.这些数据缓解了对英国经济前景的忧虑,降低了英国央行再推量化宽松的可能性.

英国央行将于本周公布最新的货币政策会议记录,将会显示委员对于进一步采取刺激举措的看法情况.多数分析师认为英国央行至少在11月前不会放宽政策.

欧元兑英镑EURGBP=D4下跌0.1%,报0.8085英镑,脱离上周五所及三个月高点0.8114英镑,受持续的公司卖盘打压,且因欧元区二线公债收益率攀升.

一些交易商表示,英镑兑欧元可能收复部分失地,因为最近的数据表明欧元区仍面临经济大幅滑坡的困境,这或将致使欧洲央行在未来数月降息.(完)

--编译 母红;审校 李军

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