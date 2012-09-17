〔英国债市〕自四个月低点反弹,因风险意愿有些降温

路透伦敦9月17日电---英国政府公债价格周一收涨,追随德债价格的涨势,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)刺激政策推动下的风险意愿有些降温.英债在盘中曾短暂触及四个月低点.

英债和德债价格周五均下跌,因市场在消化美联储进一步推出经济刺激政策的承诺,英债收益率(殖利率)触及自5月初以来的最高点.

美联储的政策决定提振欧洲股市上涨,但打击欧洲主要国家公债下跌.

之前欧洲央行承诺大量买入公债,让投资者在数个月来首次看到欧债危机可能缓解的曙光,并把资金重新吸引到欧洲大陆.英债被投资者作为欧元区国家债券的替代之选.

英债在周一盘初延续了周五的走势,0728 GMT时10年期英债收益率GB10YT=RR触及四个月新高1.987%,不过1600 GMT时下跌5个基点,报1.92%.

"上周末的走势很强劲.有迹象显示,风险意愿有些降温,不过仅是一个交易日.今天表现更多的是盘整,而不是市场走势的重大改变,"法国巴黎银行英债策略师Shahid Ladha表示.

英债在盘中稍早表现逊于德债,10年期英债收益率与可比德债EU10YT=RR利差超过28个基点,测试最近的一周高点,不过终场利差缩窄,收盘回落至25个基点,大体持平.

期货市场方面,12月英债期货FLGZ2收涨33个跳动点至118.35,摆脱稍早创下的合约低点117.72.可比德债期货FGBLZ2收高26个跳动点.

未来两周英债发行规模有限,也支撑了价格.英国财政部仅计划发行45亿英镑(73.1亿美元)2017年到期英债,票面利率为1%.

英国将在周二公布8月消费者物价指数(CPI),分析师预计或上升2.5%,由7月的2.6%回落.英国7月CPI意外上升.Ladha表示,如果通胀率不恢复下降势头,英债市场可能要开始担忧.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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