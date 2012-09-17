〔国际油市〕油价数分钟内放量急挫逾5美元,或由交易程式问题引起

路透纽约9月17日电---国际原油价格周一午后在数分钟之内急挫逾5美元,卖盘量激增,使布兰特原油价格跌破技术支撑位.市场也在寻找油价大跌的原因.

截至1752 GMT,布兰特原油由每桶115.20美元在三分钟后跌至111.60美元,而近来由于犹太新年拉低的成交量激增.

在油价下跌期间,一分钟内有1万口合约成交,而价格下跌前一分钟的成交量仅为152口.布兰特原油跌破200日移动均线,然后开始反弹.

美国原油也下跌,不过跌幅没有那么大.

目前下跌的原因还不清楚,不过交易商称可能由于计算机交易程式问题引起.

截至1838 GMT,11月布兰特原油期货LCOc1大跌3.40美元,报113.26.

美国10月原油期货CLc1跌2.38美元,报每桶96.62.该合约将于周四到期.(完)