〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,受累于收割压力和多头结清头寸

标题新闻：工业生产和房屋开工数据公布后，纽约联储基本维持美首季GDP增长预估不变，为3.09%
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路透9月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收跌,交易商称,因收割压力和多头结清头寸扶助提振对2013年玉米种植的信心.
一项路透对11位分析师的调查显示,上周美国玉米收割率为24%,高于之前一周前的15%,且高于两年前创下的18%的纪录.
一位农业气象学家周一称,预计本周美国中西部收割进度放缓,因多数种植区偶有小雨.
交易商称,美国墨西哥湾沿岸玉米现货船货价格走坚,因降雨使中西部部分地区的收割延迟,导致新供应流入放缓.
美国农业部上周出口检验报告显示,上周出口检验玉米2,790万蒲式耳,高于预估的1,500-2,000万蒲式耳.
指标12月玉米期货合约的关键阻力位为50日移动均线切入位7.89-3/4美元,主要支撑位为100日移动均线切入位6.69-1/2美元.九天相对强弱指标(RSI)为29.
指标12月玉米期货合约CZ2收跌34美分,或逾4%,结算价报每蒲式耳7.48美元.
今日CBOT玉米期货成交量预估为226,088口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
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世界大型企业研究会周五公布的数据显示，美国1月领先指标上升0.6%，至125.5，预估为上升0.5%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)