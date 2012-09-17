〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,受累于收割压力和多头结清头寸

路透9月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收跌,交易商称,因收割压力和多头结清头寸扶助提振对2013年玉米种植的信心.

一项路透对11位分析师的调查显示,上周美国玉米收割率为24%,高于之前一周前的15%,且高于两年前创下的18%的纪录.

一位农业气象学家周一称,预计本周美国中西部收割进度放缓,因多数种植区偶有小雨.

交易商称,美国墨西哥湾沿岸玉米现货船货价格走坚,因降雨使中西部部分地区的收割延迟,导致新供应流入放缓.

美国农业部上周出口检验报告显示,上周出口检验玉米2,790万蒲式耳,高于预估的1,500-2,000万蒲式耳.

指标12月玉米期货合约的关键阻力位为50日移动均线切入位7.89-3/4美元,主要支撑位为100日移动均线切入位6.69-1/2美元.九天相对强弱指标(RSI)为29.

指标12月玉米期货合约CZ2收跌34美分,或逾4%,结算价报每蒲式耳7.48美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为226,088口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]