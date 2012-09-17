〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货大跌,因多头结清头寸和玉米期价走低

路透9月17日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收跌,因多头结清头寸,澳大利亚乾旱的小麦种植区迎来降雨,以及玉米期价走低造成的拖累.

一位驻莫斯科的分析师称,如果来自埃及的需求继续保持强劲,俄罗斯小麦出口价格本周可能进一步上涨,这将使法国小麦在国家市场上的竞争力增强.

西欧小麦看似可能从俄罗斯小麦出口几乎停滞中受益.

美国农业部称,上周出口检验小麦2,940万蒲式耳,高于预估的1,800-2,200万蒲式耳.

贸易商称,美国大平原硬红冬小麦现货价格持周一稳,农户在天气总体干燥的情况下为下季作物播种作准备.

12月合约跌穿50日移动均线切入位8.93-3/4美元,目前这已成为关键阻力位.下一个重要支撑位在100日移动均线切入位7.94-3/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为44.

CBOT12月软红冬麦合约WZ2收跌46-1/4美分,结算价报8.78美元.

今日CBOT小麦预估成交量为90,499口.(完)

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