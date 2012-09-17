〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货大跌,因多头结清头寸和玉米期价走低

标题新闻：工业生产和房屋开工数据公布后，纽约联储基本维持美首季GDP增长预估不变，为3.09%
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透9月17日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收跌,因多头结清头寸,澳大利亚乾旱的小麦种植区迎来降雨,以及玉米期价走低造成的拖累.
一位驻莫斯科的分析师称,如果来自埃及的需求继续保持强劲,俄罗斯小麦出口价格本周可能进一步上涨,这将使法国小麦在国家市场上的竞争力增强.
西欧小麦看似可能从俄罗斯小麦出口几乎停滞中受益.
美国农业部称,上周出口检验小麦2,940万蒲式耳,高于预估的1,800-2,200万蒲式耳.
贸易商称,美国大平原硬红冬小麦现货价格持周一稳,农户在天气总体干燥的情况下为下季作物播种作准备.
12月合约跌穿50日移动均线切入位8.93-3/4美元,目前这已成为关键阻力位.下一个重要支撑位在100日移动均线切入位7.94-3/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为44.
CBOT12月软红冬麦合约WZ2收跌46-1/4美分,结算价报8.78美元.
今日CBOT小麦预估成交量为90,499口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 母红;审校 李军
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
世界大型企业研究会周五公布的数据显示，美国1月领先指标上升0.6%，至125.5，预估为上升0.5%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)