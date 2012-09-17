〔纽约期市〕ICE咖啡与可可期货下跌,糖期货小涨

路透纽约/伦敦9月17日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一下跌3%,在未能触及八周高点之后受获利了结打击下跌.可可市场也由最近的盘整区间下跌.

指标期糖合约微涨,10月期权到期使期糖价格接近关键的0.20美元行使价格.

ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2下跌5.45美分,或3%,结算价报每磅1.7565美元,盘中曾触及1.7410的低点.

该指标合约的盘中高点为1.8355美元,距离上日盘中高点1.8370美元不远,后者为7月24日以来最高.

"市场由升势动能消竭引起,未能上涨.通常这样的短暂快速上涨,往往带来迅速获利了结,"华旗集团驻芝加哥期货专家Sterling Smith表示.

Smith指出,犹太新年使许多交易员休假,成交缩量,并导致软性商品市场出现这样的剧烈波动

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收跌19美元,或0.9%,报每吨2,064美元.

ICE-12月可可期货CCc2结算价下跌58美元,或2.1%,报每吨2,584美元,之前一度下跌3.4%至2,551.今天的大幅下跌使该指标合约脱离过去一周2,582-2,679美元区间.

伦敦12月可可期货LCCZ2收跌29镑或1.7%,至每吨1,663英镑,一度下跌3.1%至盘中低点1,640英镑.

ICE-10月原糖期货SBc1收高0.12美分或0.6%,报每磅20.03美分,今日交投区间在昨日区间内.

伦敦12月白糖期货LSUc1收涨2.10美元,或0.4%至每吨575.70.成交缩量至1,638口.(完)