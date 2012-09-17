〔全球金市〕黄金下跌但表现优于石油与大宗商品,避险买需提供支撑

标题新闻：工业生产和房屋开工数据公布后，纽约联储基本维持美首季GDP增长预估不变，为3.09%
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 黄金的避险魅力限制跌幅
* 原油、谷物大跌
* 亚洲实货买需和上市交易基金(ETF)买需强劲
路透纽约9月17日电---金价周一下跌,但表现仍好于大跌的原油和谷物,因与上周美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出货币刺激政策相关的经济不确定性提振黄金的避险魅力.
黄金的跌幅不到1%,而油价周一午盘在数分钟之内急挫逾5美元,大豆期货在谷物中跌幅居前.
"尽管投资者结清大量大宗商品仓位,避险买需支撑黄金在1,700美元较高的区间,"期货经纪商TrendMax的资产组合经理Zachary Oxman表示.
"这暗示,投资者担心通胀和央行政策引起的货币贬值可能引起麻烦."
截至1934 GMT,现货金XAU=下跌0.7%,报每盎司1,757.69美元;上周上涨2%.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2结算价下跌2.10美元,报每盎司1,770.60美元.路透初步数据显示,成交量较250日均值低约40%.
黄金在原油大跌之前大体持平.上周美国联邦储备理事会(美联储,FED)的第三轮量化宽松提振黄金连续第四周上涨.
分析师表示,美联储史无前例地将货币刺激政策与经济状况挂钩,应当使黄金受益.
其他贵金属方面,现货银XAG=跌1.7%至每盎司34.01.铂金(白金)XPT=跌1.9%至每盎司1,662.74美元,钯金XPD=跌3.3%至674.20.
-------------------------0734GMT-----------------------------
最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1770.60 -2.10 -0.1 1756.20 1778.90 108,301
COMEX白银期货 SIN2 34.367 -0.289 -0.8 33.845 34.940 40,738
COMEX铂金期货 PLN2 1672.60 -41.10 -2.4 1662.90 1716.00 14,064
COMEX钯金期货 PAU2 689.10 -10.20 -1.5 677.80 700.90 4,194
现货金 XAU= 1757.69 -11.77 -0.7 1755.00 1776.26
现货银 XAG= 34.010 -0.580 -1.7 33.840 34.850
现货铂金 XPT= 1662.74 -32.26 -1.9 1668.00 1712.00
现货钯金 XPD= 674.20 -22.80 -3.3 680.02 698.00
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 李春喜;审校 李军
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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
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