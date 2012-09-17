〔全球金市〕黄金下跌但表现优于石油与大宗商品,避险买需提供支撑

* 黄金的避险魅力限制跌幅

* 原油、谷物大跌

* 亚洲实货买需和上市交易基金(ETF)买需强劲

路透纽约9月17日电---金价周一下跌,但表现仍好于大跌的原油和谷物,因与上周美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出货币刺激政策相关的经济不确定性提振黄金的避险魅力.

黄金的跌幅不到1%,而油价周一午盘在数分钟之内急挫逾5美元,大豆期货在谷物中跌幅居前.

"尽管投资者结清大量大宗商品仓位,避险买需支撑黄金在1,700美元较高的区间,"期货经纪商TrendMax的资产组合经理Zachary Oxman表示.

"这暗示,投资者担心通胀和央行政策引起的货币贬值可能引起麻烦."

截至1934 GMT,现货金XAU=下跌0.7%,报每盎司1,757.69美元;上周上涨2%.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2结算价下跌2.10美元,报每盎司1,770.60美元.路透初步数据显示,成交量较250日均值低约40%.

黄金在原油大跌之前大体持平.上周美国联邦储备理事会(美联储,FED)的第三轮量化宽松提振黄金连续第四周上涨.

分析师表示,美联储史无前例地将货币刺激政策与经济状况挂钩,应当使黄金受益.

其他贵金属方面,现货银XAG=跌1.7%至每盎司34.01.铂金(白金)XPT=跌1.9%至每盎司1,662.74美元,钯金XPD=跌3.3%至674.20.

-------------------------0734GMT-----------------------------

最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1770.60 -2.10 -0.1 1756.20 1778.90 108,301

COMEX白银期货 SIN2 34.367 -0.289 -0.8 33.845 34.940 40,738

COMEX铂金期货 PLN2 1672.60 -41.10 -2.4 1662.90 1716.00 14,064

COMEX钯金期货 PAU2 689.10 -10.20 -1.5 677.80 700.90 4,194

现货金 XAU= 1757.69 -11.77 -0.7 1755.00 1776.26

现货银 XAG= 34.010 -0.580 -1.7 33.840 34.850

现货铂金 XPT= 1662.74 -32.26 -1.9 1668.00 1712.00

现货钯金 XPD= 674.20 -22.80 -3.3 680.02 698.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=