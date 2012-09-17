〔芝加哥期市〕CBOT近月大豆期货收跌停,录得一年半最大单日跌幅

路透9月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周一触发70美分的日跌停限制,交易称,受累于美国收割压力,传言称早期收成高于预期,以及包括基金驱动的多头清盘在内的技术性卖盘.

市场认为,巴西北部本月出现的降雨将使农户提前开始2013年大豆的播种.

近月大豆期货Sc1跌4%,为18个月来最大单日跌幅,至近一个月低位.

本地媒体报导称,巴西最大的大豆种植省马托格罗索周一出现局部降雨,可能在持续了三个月的冬季乾旱后鼓舞农户.马托格罗索省的农户被允许从9月15日开始播种.

分析师预计,美国农业部上周作物生长报告将显示,上周大豆收割率为9%,高于之前一周的4%.

农业部证实,有21万吨美国大豆销往不知名目的地,交割时间为2012/13年.

美国上周出口检验大豆995.9万蒲式耳,低于市场预估的1,400-1,800万蒲式耳.

CME称,CBOT大豆期货周一触发跌停限制,使周二的涨跌停限制将扩阔至1.05美元,CBOT豆粕涨跌停限制扩阔至30美元.

11月大豆期货SX2下跌70美分,报每蒲式耳16.69美元.

10月豆粕合约SMc1收跌20美元,报每短吨503.5美元.

10月豆油合约BOc1回落1.99美分,或3.5%,报每磅54.98美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为278,287口,豆粕期货为98,427口,豆油期货为128,299口.

以下为CBOT农产品期货在1913GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 748.00 -34.00 -4.4% 15.7%

CBOT大豆Sc1 1669.00 -70.00 -4.0% 39.3%

CBOT豆粕SMc1 503.50 -20.00 -3.8% 62.7%

CBOT豆油BOc1 54.98 -1.99 -3.5% 5.5%

CBOT小麦Wc1 878.00 -46.25 -5.0% 34.5%

CBOT稻米RRc1 1529.00 1.50 0.1% 4.7%

EU小麦BL2H0 260.00 -6.50 -2.4% 28.4%

NYMEX原油期货CLc1 96.29 -2.72 -2.7% -2.6%

道琼工业指数.DJI 13,542 -51 -0.4% 10.8%

现货金XAU= 1760.24 -9.22 -0.5% 12.6%

欧元/美元EUR= 1.3100 -0.0027 -0.2% 1.2%

美元指数.DXY 79.0150 0.1680 0.2% -1.5%

波罗的海

干散货指数.BADI 663 1 0.2% -61.9%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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