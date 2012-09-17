〔加拿大汇市〕加元兑美元走软,因美联储量化宽松引发的涨势消退

标题新闻：工业生产和房屋开工数据公布后，纽约联储基本维持美首季GDP增长预估不变，为3.09%
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透多伦多9月17日电---加元兑美元周一下跌,进一步由上日触及的13个月高点走软,投资者评估美国联邦储备理事会(美联储,FED)新一轮货币刺激政策可能产生的影响.
美联储和欧洲央行承诺放宽货币政策,支撑加元由6月时的低点上涨近8%.
美联储上周宣布,计划每月向经济注入400亿美元流动性,直至就业出现改善.欧洲央行也在本月稍早勾勒出了新的公债购买计划.
不过本周开盘市场情绪谨慎,投资者质疑这是否足以提振全球经济.
"市场疑问太多,甚至使加元涨势也将暂停,因其与(美国)有很强的关联性,"CIBC World Markets外汇销售执行董事Don Mikolich表示.
加元兑美元CAD=D4收报0.9753加元,或1.0253美元,低于周五的0.9712加元或1.0297美元.(完)
--编译 李春喜 ;审校 母红
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世界大型企业研究会周五公布的数据显示，美国1月领先指标上升0.6%，至125.5，预估为上升0.5%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)