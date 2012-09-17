〔加拿大汇市〕加元兑美元走软,因美联储量化宽松引发的涨势消退

路透多伦多9月17日电---加元兑美元周一下跌,进一步由上日触及的13个月高点走软,投资者评估美国联邦储备理事会(美联储,FED)新一轮货币刺激政策可能产生的影响.

美联储和欧洲央行承诺放宽货币政策,支撑加元由6月时的低点上涨近8%.

美联储上周宣布,计划每月向经济注入400亿美元流动性,直至就业出现改善.欧洲央行也在本月稍早勾勒出了新的公债购买计划.

不过本周开盘市场情绪谨慎,投资者质疑这是否足以提振全球经济.

"市场疑问太多,甚至使加元涨势也将暂停,因其与(美国)有很强的关联性,"CIBC World Markets外汇销售执行董事Don Mikolich表示.

加元兑美元CAD=D4收报0.9753加元,或1.0253美元,低于周五的0.9712加元或1.0297美元.(完)

--编译 李春喜 ;审校 母红

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