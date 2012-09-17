〔美国股市〕在上周大涨后收跌,油价重挫拖累能源股

* 油价重挫拖累能源股,材料股走低

* 纽约州制造业指数触及三年半最低

* 苹果股价触及新高

* 道指收跌0.3%,标普500指数收挫0.3%,Nasdaq指数回落0.2%

路透纽约9月17日电---美国股市周一收跌,成交清淡,上周的一波涨势将标普500指数推升至近五年来最高后市场回落,且油价走低也拖累能源股.

今日的跌势终止了标普500指数的四日连涨.上周五,道指和标普500指数均收在2007年12月以来的高位,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)周四公布可能在未来数月提振股市的新一轮刺激举措.在此之前,欧洲央行宣布购债计划,以支持债负沉重的欧元区国家.

今日的市场走势主要是在上周大涨后的盘整,波士顿Delta Global Asset Management的首席技术策略师Bruce Zaro表示.

"我认为,美联储上周发出的信号可能产生长期的影响,影响将延续至今年年底,"他说.

金融股跌幅居前.标普金融股指数.GSPF回落1.1%.美国银行(BAC.N)急跌2.6%,报9.30美元.

标普能源股指数.GSPE收跌0.8%,跟随油价走低.油价在今日下午的交易中暴跌.艾克森美孚(XOM.N)收跌0.4%,报91.91美元.

苹果(AAPL.O)因iPhone 5需求超过最初的供应而大涨,触及699.80美元的历史高位,这扶助限制市场跌幅.iPhone 5首日预售订单为200万部,使部分订单的交货日期推迟至下月.该股收盘上扬1.2%,报699.78美元,盘后进一步上扬,升穿700美元.

成交不及平均水平,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约56.4亿股,低于65.4亿股的今年迄今日成交均值.

道琼工业指数.DJI收跌40.27点,或0.3%,至13,553.10点;标准普尔500指数.SPX收挫4.58点,或0.31%,至1,461.19点.Nasdaq指数.IXIC回落5.28点,或0.17%,至3,178.67点.

今日的经济数据显示经济成长疲弱.纽约联储9月制造业指数连续第二个月萎缩,跌至近三年半来最低水平.

金价和其他商品价格今日也走低,标普500指数的材料股分项指数.GSPM回落1.5%,在各大分项指数中领跌.摩根大通下调包括AK Steel (AKS.N)在内的数家金属生产商的评级,AK Steel劲挫5.8%,收报5.53美元.

投资者还关注海外的政局动荡.周一,数以千计的反美示威者走上阿富汗首都街头,此前数日,一部被认为亵渎了先知穆罕默德的美国电影引发了穆斯林世界的反美暴力事件.

以色列总理也警告,伊朗在六七个月内将可能造出核弹.

包括日产和本田在内的大型日本企业周一宣布关闭在中国的工厂,且敦促外派人员留在室内,以防愤怒的中国民众因两国领土争端而爆发更多的示威抗议活动.

并购消息方面,家居修缮用品零售商Lowe's Cos Inc (LOW.N)表示,已撤回以18亿加元收购加拿大同业Rona Inc RON.TO的提议,因其未经邀请的收购提议遭到强烈反对.Lowe's股价回落0.6%,报29.23美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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