《日本重要政经日程》--9月18日

国际油市：亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼厂将暂时停工
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本央行开始两日政策会议
0120 - 一年期贴现国库券标售
企业面:
0130 - 东京制铁(5423.T)公布10月定价
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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