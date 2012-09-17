〔纽约期市〕纽约期棉收跌,跟随大宗商品的普遍跌势

路透纽约9月17日电---纽约棉花期货周一收跌,终止此前两个交易日的涨势,但跌幅较石油和其他主要商品大跌相比较为温和.

技术图表显示很多商品处于或接近超买区域,交易商在主要的石油、金属和谷物市场纷纷抛售.尽管最近两周美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行(ECB)祭出经济刺激措施,美国区域性制造业数据疲弱,以及担忧价格高企恐将损及需求,导致此番抛售.

洲际交易所(ICE)指标12月期棉CTZ2收跌0.57美分,或0.8%,报每磅75.33美分,盘中交投区间在75.12-76.77美分.

与原油LCOc1CLc1大跌多达3%相比,期棉的跌幅较小.

期棉投资者密切关注的标准普尔500指数.SPX跌幅仅为0.4%,表现也胜过石油.

期棉交投持稳.汤森路透数据显示,纽约期棉成交量较30日均值高出约8%.

"鉴于市场缺乏正面消息,我对期棉今天未出现更大跌幅感到有点意外,"Knight Futures棉花专家Sharon Johnson表示.

"我只能断定,期棉比油市更紧密地追随标准普尔500指数走势."

从基本面看,棉花的前景依然黯淡.市场一直担忧需求萎缩和供应过剩达到纪录水平,令期棉价格自5月以来一直处于每磅80美分下方.(完)