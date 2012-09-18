〔金砖国家〕9月17日股汇市收盘纵览

路透9月18日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月17日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.14%,报1,012.63点.

中国股市:沪综指.SSEC收跌2%,受地产股大跌拖累,之前受利好消息激励的军工、有色板块亦呈现弱势.分析人士称,本周大盘依然面临技术性修整,在缺乏新热点情况下,市场观望情绪浓厚.沪综指收盘报2,078.500点,跌45.347点或2.14%,此前最大单日跌幅为今年7月9日的2.37%.今日沪市A股成交金额623亿元人民币,上周五为760亿元.[.SSCN]

香港股市:持于四个半月高位,中海油(0883.HK)强势表现力抗中资地产股跌势;媒体报导称北京9月上半月楼市成交大跌的消息,拖累地产股下滑.恒生指数.HSI收高0.1%,至20,658.1点,为5月初以来高位,恒指开盘站上技术面阻力20,674.5点,但终场未能守住盘初涨幅.该阻力为5月4-7日缺口的低缘.恒生国企指数.HSCE收跌0.5%,至9,780.9点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅收跌.上周五美国出台量化宽松政策(QE3)引发美元抛盘已基本平复,客盘主导再次显现,偏低的美元价格引发购汇需求,拖累人民币在创出四个月盘中新高后逐步走软.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,350点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4523元.[CNY/CN]

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印度股市:印度主要BSE股指连续第九日上涨,至2011年7月以来的最高收盘位,因为继该国政府放开外资对零售业和航空业的直接投资后,Pantaloon等零售股和SpiceJet等航空股蹿升.指标BSE指数.BSESN上涨0.42%,或78点,报18,542.31点,为2011年7月25日以来的最高收盘位.[.BO][ID:nL3E8KH4V9]

印度汇市:印度卢比/美元上涨,但从盘中稍早触及的四个月高位处回落,此前印度央行维持利率不变,部分打消了该国政府重要改革举措所带来的正面影响.卢比/美元INR=D2收报54.01/02,盘中稍早曾触及53.66的高位,为5月15日以来的最强水准.[INR/][ID:nL3E8KH5AD]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS1,582.220点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.76%至850.51点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.36%至30.5900;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.31%,报40.1950.

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巴西股市:拉美股指全线下跌,因为上周利好市场的政策决定的影响消退.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.48%,收报61,805.98点,早盘一度触及62,691.86点的高位.[ID:nL1E8KHHHB]

巴西汇市:巴西雷亚尔/美元挫跌近1%,因为巴西央行出手干预,以抵消上周美国祭出强力刺激举措后可能出现的美元流入.雷亚尔/美元BRL=BRBY下跌0.94%,至2.0296.在央行干预的威胁下,雷亚尔自7月初以来一直在2.0-2.1的窄幅区间内交投.[ID:nL1E8KHILB]

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南非股市:从纪录高位处回落,下跌0.6%,因为投资者对Aspen Pharmacare(APNJ.J)和Bidvest(BVTJ.J)的近期涨势进行获利了结;美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出刺激举措,曾提振上述股票.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI小幅回落0.64%,报32,122.03点.综合指数.JALSH下跌0.5%,报36,362.58点.[.J][ID:nL5E8KHMGO]

南非汇市:南非兰特日内触及一周低位,因为该国经济指标挫伤投资者持有该货币的信心.1621GMT时,兰特/美元ZAR=D3报8.2350,较上周五纽约收盘的8.21下跌0.3%[ZAR/][ID:nL5E8KHNJ5](完)