全球外汇市场9月18日主要消息

国际油市：亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼厂将暂时停工
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本央行开始两日政策会议
0700 - 瑞典央行总裁英韦斯和副总裁艾柯姆出席有关货币政策的公开听证会
0730 - 瑞典央行公布9月政策会议记录
0830 - 英国8月消费者物价指数(CPI)、零售物价指数(RPI)
0900 - 德国9月ZEW景气判断指数、现况指数
1145 - 美国ICSC/高盛连锁店销售
1200 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯讲话
1230 - 美国第二季经常帐
1255 - 美国Redbook连锁店销售
1300 - 美国7月资本净流入
1400 - 9月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数
1645 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利就地区及全国经济形势发表讲话
2030 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利讲话
2145 - 新西兰第二季经常帐
2315 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)