版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 06:23 BJT

****日韩经济指标预测--9月18日-9月25日****

路透9月18日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------9月17日当周--------------------------------

9月18日(二)

暂无重要经济数据.

9月19日(三)

0300 日本央行利率决定 9月 -- 0.10%

2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 9月 -- 负4

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,883

外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超659

2350 日本出口(较上年同期) 8月 -7.3% -8.1%

进口(较上年同期) -6.1% +2.1%

贸易收支(亿日圆) 逆差8,090 逆差5,174

9月20日(四)

暂无重要经济数据.

9月21日(五)

暂无重要经济数据.

----------------------------------9月24日当周--------------------------------

9月24日(一)

2100 韩国消费者信心指数 9月 -- 99

9月25日(二)

暂无重要经济数据.(完)

--整理 王兴亚;审校 张荻

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐