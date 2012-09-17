〔全球航运〕波罗的海运价指数略微上升,受海岬型船舶运费上涨带动

路透9月17日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一小幅上涨,因海岬型船舶运费上升抵消巴拿马型船舶运价走软的影响.

波罗的海乾散货运价指数微升1点或0.15%,至663点.该指数追踪铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的货运成本.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI升15点或1.25%,报1,219点.日均获利增加119美元至3,779美元.海岬型船舶通常的货运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI下跌3.78%至483点.日均获利减少154美元,至3,833美元.

巴拿马型船舶的日均获利今年已下滑约70%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶和超灵便型船舶的日均获利分别增加30和46美元至6,982美元和8,771美元.

目前,船只运力供应增长超出大宗商品运输需求的情况已经持续一段时间,预计未来数月仍将限制干散货物运输价格的上涨.

乾散货运价指数反映的是海岬型、巴拿马型、灵便型船舶和超灵便型运输船舶的日均获利情况,该指数今年已下跌约65%.(完)