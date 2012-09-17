《欧洲政经焦点》欧盟竭力保持对抗危机的势头

* 官员们寻求推进银行业与财政改革

* 市场形势有所改善,可能导致自满情绪滋生

* 部分欧盟政府对于未来的最佳路线仍存分歧

* 领导人将在10月峰会上研究下一步措施

路透布鲁塞尔9月17日电---自从欧洲央行(ECB)宣布其准备无限量购买受困欧元区国家债券以帮助压低其借款成本以来,11天过去了.

在此期间,欧元兑美元上涨了将近4%,涵盖范围最广的欧洲股票指数的涨幅与之相近,西班牙与意大利10年期公债收益率(殖利率)下降逾1个百分点.

欧洲央行承诺干预债市,德国宪法法院批准德国参与欧元区的永久救助基金,而且欧元区"银行业联盟"取得一些进展,这导致人们产生了一定程度的乐观情绪.

但最近两年半任何一直密切关注欧债危机发展的人都知道,食物是否好吃试过才知道.对于欧元区来说,不管这份食物多么令人垂涎,肯定包含一些已让一些人难以下咽的成分.