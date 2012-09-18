〔欧洲金融〕ECB应不急于承担监管欧元区银行业的职责--管委诺沃特尼

标题新闻：房利美称将向美财政部派息55亿美元，但警告减企业税或致其亏损并再度寻求政府支持
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路透维也纳9月17日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周一表示,欧洲央行(ECB)在做好准备前,应不急于承担对欧元区银行业的监管职责.
"在银行业监管这一问题上,质量必须先于速度.我认为在时间压力下拿出解决方案是非常危险的,"诺沃特尼在有关欧洲未来视角的小组讨论中称.
诺沃特尼称,若指望欧洲央行在2013年中前像欧盟执委会预想的那样监管欧元区主要银行,就预期太高了.
他说,"考虑到政治上的纲领,我们是应该承担责任的机构.我们只有在自身准备好的情况下接管这一职责."
他补充到,欧元区6,000家银行的日常监管工作仍应由地方监管机构负责,欧洲央行只会在特别情况下介入.
欧洲央行监管大型银行是未来实现银行业联盟的重要内容,而且是欧元区永久性援救基金--欧洲稳定机制(ESM)绕过成员国政府直接援助银行的必要条件.
诺沃特尼称,目前欧盟向纵深发展的重要性应胜过规模的扩大.
"我们目前需要的是讨论有关纵深发展的问题.这亦意味着有关扩大的讨论将退居次席.我们必须把重点放在有关纵深发展的讨论上,而这一过程必须要逐步推进,"他说.(完)
--编译 兰秀娟;审校 戴素萍
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