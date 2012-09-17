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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 06:52 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月17日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 65.79 -1.84 -2.72 2399108

搜狐 (SOHU.O) 43.39 -0.89 -2.01 384806

网易 (NTES.O) 50.20 -1.47 -2.84 1904109

百度 (BIDU.O) 113.31 -2.31 -2.00 5026683

亚信科技 ASIA.O 12.11 -0.02 -0.16 76259

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.99 -0.37 -2.41 2727841

联电 (UMC.N) 2.12 -0.03 -1.40 885161

日月光 (ASX.N) 3.86 -0.02 -0.52 208106

矽品精密 (SPIL.O) 5.70 -0.10 -1.72 439302

和信超媒体 (GIGM.O) 1.03 +0.00 +0.00 16046

友达 (AUO.N) 3.80 -0.13 -3.31 91326

中华电信 (CHT.N) 31.24 -0.03 -0.10 77152

台湾国际航电 (GRMN.O) 42.30 -0.15 -0.35 659884

香港

中国移动 (CHL.N) 53.37 -0.43 -0.80 170157

中国联通 (CHU.N) 17.00 -0.36 -2.07 176900

中国电信 (CHA.N) 61.70 -1.78 -2.80 22343

中芯国际 (SMI.N) 1.90 -0.06 -3.06 67139

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.07 -0.03 -0.73 6548

(完)

--整理 郑茵;审校 张荻

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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