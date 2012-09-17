《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月17日

国际油市：亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼厂将暂时停工
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 65.79 -1.84 -2.72 2399108
搜狐 (SOHU.O) 43.39 -0.89 -2.01 384806
网易 (NTES.O) 50.20 -1.47 -2.84 1904109
百度 (BIDU.O) 113.31 -2.31 -2.00 5026683
亚信科技 ASIA.O 12.11 -0.02 -0.16 76259
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.99 -0.37 -2.41 2727841
联电 (UMC.N) 2.12 -0.03 -1.40 885161
日月光 (ASX.N) 3.86 -0.02 -0.52 208106
矽品精密 (SPIL.O) 5.70 -0.10 -1.72 439302
和信超媒体 (GIGM.O) 1.03 +0.00 +0.00 16046
友达 (AUO.N) 3.80 -0.13 -3.31 91326
中华电信 (CHT.N) 31.24 -0.03 -0.10 77152
台湾国际航电 (GRMN.O) 42.30 -0.15 -0.35 659884
香港
中国移动 (CHL.N) 53.37 -0.43 -0.80 170157
中国联通 (CHU.N) 17.00 -0.36 -2.07 176900
中国电信 (CHA.N) 61.70 -1.78 -2.80 22343
中芯国际 (SMI.N) 1.90 -0.06 -3.06 67139
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.07 -0.03 -0.73 6548
(完)
--整理 郑茵;审校 张荻
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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