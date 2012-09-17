《汇市简讯》美元/韩元料将出现一些横盘整理走势

2302GMT

* 店头交易美元/韩元开盘料在1117.7左右,隔夜无本金交割远期外汇(NDF)波动区间在1118.5-1120之间

* 这是周一的典型走势,当天市场普遍下跌

* 预料美元/韩元在1115-1125区间整理,涨至1125后可卖出.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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