敬告客户:路透中文新增"路透碳点"报导****

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随着节能减碳成为主流话题，路透中文新闻服务从9月起推出碳排放以及碳交易报导，撷取汤森路透碳点公司(Thomson Reuters Point Carbon)撰写的深度分析与趋势文章，在能源与碳排放等领域为您提供相关内容。

碳点公司在欧洲暨全球能源、天然气以及碳市场方面的消息、分析与谘询服务为全球首屈一指，通过监测基本面信息、重要的市场参与者以及商业和政策发展，向专业人士提供兼具广度与深度的信息服务。

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