〔澳洲经济〕政府调降当前年度矿产与能源出口总额预估至1,900亿澳元

路透堪培拉9月18日电---澳洲政府周二将2012/13年度矿产与能源出口总额预估调降9%,进一步表明澳洲资源产业正失去动能,因主要客户中国经济放缓拖累大宗商品价格下滑.

澳洲政府预计,截至2013年6月30日年度的矿产与能源出口总额料为1,900亿澳元(2,000亿美元),低于6月时预估的2,090亿澳元.澳洲资源和能源部长弗格森(Martin Ferguson)在矿业和能源会议上作出上述表示.

"尽管这不是好消息,也绝不是澳洲资源行业的丧钟,"Fergusson说.(完)