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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 07:47 BJT

《汇市简讯》澳元/美元亚洲时段开低,等待澳央行会议记录

2318GMT

* 澳元是周一表现最差的货币,受大宗商品价格跌势打压

* 铜价和油价跌幅介于1-2%,但铁矿石价格涨逾3%

* 澳元/美元勉强守在1.0500上方,中国相关忧虑犹存

* 澳洲央行将于0130GMT时公布会议记录,如果措辞温和,澳元可能进一步趋疲

* 1.0380/1.0400的关键支撑位应可阻跌,带来买入机遇

(完)

--编译 白云;审校 徐文焰

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