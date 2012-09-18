美国与加拿大经济指标预测--9月18日-9月25日****

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透9月18日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月17日当周-------------------------------
9月18日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月15日当周 -- +1.0%
1230 美国经常帐(亿美元) 第二季 赤字1,255 赤字1,373
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月15日当周 -- +2.7%
1300 美国资本净流入(亿美元) 7月 -- 93
外资净买入美国长期公债(亿美元) -- 325
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 38 37
9月19日(三)
1100 美国抵押贷款指数 9月14日当周 -- 853.1
再融资指数 -- 4,729.5
1230 美国房屋开工(万户) 8月 76.5 74.6
建筑许可(万户) 79.6 81.1
1400 美国成屋销售(万户) 8月 455 447
(变动率) +2.0% +2.3%
9月20日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月15日当周 37.5 38.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.5
续请失业金人数(万人) 9月8日当周 330 328.3
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 51.5 51.5
1400 美国领先指标 8月 -0.1% +0.4%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 负4.0 负7.1
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比 8月 -- 0.87
9月21日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.3% -0.1%
(较上年同期) +1.3% +1.3%
央行核心CPI(较前月) +0.3% -0.1%
(较上年同期) +1.5% +1.7%
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 -0.2% -0.1%
1430 美国ECRI一周领先指标 9月14日当周 -- 124.9
----------------------------------9月24日当周-------------------------------
9月24日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 8月 -- 负0.13
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 9月 -- 负1.6
9月25日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月22日当周 -- --
1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 -- -0.4%
扣除汽车零售销售(较前月) -- -0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月22日当周 -- --
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 7月 +0.8% +0.5%
经季节调整房价指数(较前月) +0.8% +0.9%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.8% +2.3%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 9月 62.0 60.6
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 7月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.6%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 -- 负9
1430 美国达拉斯联储德州服务业活动指数 9月 -- 正8.4
服务业营收指数 -- 正10.0 (完)
--编译 侯向明;审校 徐文焰
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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