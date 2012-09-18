〔美国个股〕超微首席财务官离职,股价大幅下跌

路透旧金山9月17日电---全球第二大晶片(芯片)生产商超微半导体(AMD)AMD.N表示,首席财务官(CFO)Thomas Seifert决定离职并寻找其他工作机会.超微股价因此大跌近12%.

一位熟悉情况的消息人士称,到去年8月止,Seifert曾担任超微临时执行长一职.如今他希望寻找到一份正式的执行长职位.

Evercore Partners分析师Patrick Wang称,Seifert离职一事令人担忧,因为与其他高管相比,他在超微的经验要更丰富.

"Thomas的离职是一件大事.投资者对他的接受程度很高,"Wang表示.

高级副总裁Devinder Kumar将担任超微临时CFO,直至公司寻找到继任者.(完)