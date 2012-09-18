〔美国个股〕超微首席财务官离职,股价大幅下跌

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透旧金山9月17日电---全球第二大晶片(芯片)生产商超微半导体(AMD)AMD.N表示,首席财务官(CFO)Thomas Seifert决定离职并寻找其他工作机会.超微股价因此大跌近12%.
一位熟悉情况的消息人士称,到去年8月止,Seifert曾担任超微临时执行长一职.如今他希望寻找到一份正式的执行长职位.
Evercore Partners分析师Patrick Wang称,Seifert离职一事令人担忧,因为与其他高管相比,他在超微的经验要更丰富.
"Thomas的离职是一件大事.投资者对他的接受程度很高,"Wang表示.
高级副总裁Devinder Kumar将担任超微临时CFO,直至公司寻找到继任者.(完)
--编译 洪曦;审校 戴素萍
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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