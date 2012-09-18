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债券 | 2012年 9月 18日 星期二 08:55 BJT

〔欧洲金融〕德国总理梅克尔称,应逐步推进设立欧洲银行业监管机构

路透柏林9月17日电---德国总理梅克尔周一警告称,不应急于在欧洲央行内部设立新的泛欧银行业监管机构,并称创立一个值得信赖的监管机构比欧洲自己设定的1月最后期限更为重要.

在柏林的记者会上,梅克尔对欧洲央行总裁德拉吉的买债计划表示了支持.

谈及新的银行业监管机构是否会在2013年初建立并开始运行时,她对记者表示,"不能匆忙推出一个机构,最终却不能发挥作用,而是要赢回信赖."

她并称,"很可能"这个机构不会在明年1月1日开始运行,"进展慢一些"可以确保监管机构具备高质量.

梅克尔也不同意在新的监管机构投入运作前,受困银行业者就可以直接向欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)寻求救援的看法.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

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