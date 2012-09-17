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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 07:51 BJT

《汇市简讯》美元/坡元隔夜在1.2220附近获良好买兴支撑,或展开盘整

2327GMT

* 美元/坡元可能在1.2220-1.2250区间展开盘整

* 隔夜在1.2220附近持坚,受来自欧洲账户较大规模的买单支撑

* 非石油类出口数据不佳,央行宽松政策预期,以及1.22前方的强劲代理买盘构成支撑

* 美元/坡元在纽约市场收报1.2242,隔夜波动区间在1.2215-1.2252

(完)

--编译 白云;审校 王兴亚

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