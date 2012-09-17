《汇市简讯》澳元/美元持守在1.0440/50稳固支撑位上方

2330GMT

* 澳元/美元回落走势在重要支撑位前方的1.0455附近停顿

* 1.0450是1.0165/1.0625涨势的38.2%回档位,1.0442为日线一目均衡云区顶部

* 若跌破1.0440,则跌向1.0380/1.0400之间的重要支撑位水平

* 这些支撑位包括50%回档位和一目均衡转换线所在的1.0395,55日移动均线切入位1.0392和20日移动均线切入位1.0383.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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